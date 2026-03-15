Pelizzari esce nella seconda manche dello slalom standing De Silvestro è decimo nello slalom sitting alle Paralimpiadi

Durante le Paralimpiadi, Pelizzari ha gareggiato nella seconda manche dello slalom standing, mentre De Silvestro si è piazzata decima nello slalom sitting. Le competizioni di sci alpino si sono concluse con le gare di slalom per le varie categorie.

L’intenso programma di sci alpino alle Paralimpiadi si conclude con le gare dello slalom dedicate alle diverse categorie. L’Italia chiude la sua rassegna con lo splendido oro di Giacomo Bertagnolli, ma resta fuori dal podio nelle categorie sitting e standing accontentandosi di piazzamenti nelle prime dieci posizioni di Davide Bendotti, Luca Palla e René de Silvestro. Grande rammarico per l’uscita nella seconda discesa di Federico Pelizzari. Nella categoria standing Aleksei Bugaev, già primo a metà gara, conquista il titolo paralimpico con il tempo di 1:28.55. L’atleta russo precede il neozelandese Adam Hall, secondo con un distacco di +2.83 dopo aver rimontato dalla quarta posizione ottenuta a metà gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pelizzari esce nella seconda manche dello slalom standing, De Silvestro è decimo nello slalom sitting alle Paralimpiadi Articoli correlati Paralimpiadi Invernali 2026, Pelizzari e De Silvestro sono argento in Combinata. Standing e Sitting di gloriaCortina, 10 marzo 2026 – Pioggia di medaglie per l’Italia Team alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Piovono medaglie! Renè De Silvestro incanta in slalom ed è argento in combinata alle Paralimpiadi!L’Italia cancella anche Torino 2006 e centra il nono podio alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il merito è di Renè De Silvestro, che...