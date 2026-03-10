Piovono medaglie! Renè De Silvestro incanta in slalom ed è argento in combinata alle Paralimpiadi!

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Italia ottiene il suo nono podio con una medaglia d’argento in combinata maschile sitting di sci alpino. Renè De Silvestro si distingue nello slalom, facendo registrare una prestazione notevole, e si ferma a pochi decimi dal primo posto. La gara si svolge senza particolari incidenti, confermando il successo degli atleti italiani in questa edizione.

L’Italia cancella anche Torino 2006 e centra il nono podio alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il merito è di Renè De Silvestro, che nella combinata maschile sitting dello sci alpino conquista una splendida medaglia d’argento, fermandosi ad un soffio dall’oro. Titolo paralimpico per il neerlandese Jeroen Kampschreur che, forte del miglior tempo nel superG, si difende nello slalom e col sesto tempo parziale vince col crono complessivo di 1:56.33. La rimonta di Renè De Silvestro, terzo nel superG, si ferma a 0?11 dall’oro: non basta il miglior crono nello slalom, perché il tempo totale è di 1:56.44. Medaglia di bronzo per un altro neerlandese, Niels De Langen, che era secondo dopo il superG, ma nello slalom deve arrendersi alla rimonta dell’azzurro, cedendogli la posizione e chiudendo terzo in 1’57?59, a 1?26. 🔗 Leggi su Oasport.it

