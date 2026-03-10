Paralimpiadi Invernali 2026 Pelizzari e De Silvestro sono argento in Combinata Standing e Sitting di gloria

Durante le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, gli atleti italiani hanno conquistato diverse medaglie. In particolare, Pelizzari e De Silvestro hanno ottenuto l’argento nella disciplina della Combinata, mentre le squadre di Standing e Sitting hanno portato a casa altri riconoscimenti. La giornata si è conclusa con un arrivo di medaglie per l’Italia, che si aggiudica il podio in più di una categoria.

Cortina, 10 marzo 2026 – Pioggia di medaglie per l’Italia Team alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A seguito degli allori vinti da Giacomo Bertagnolli e Chiara Mazzel in combinata (leggi qui), salgono sul podio anche Federico Pelizzari e Renè De Silvestro. Pelizzari ha messo al collo un super argento in Combinata Alpina Standing Maschile con il tempo di 1:59.37, mentre De Silvestro ha conquistato un altro argento nella Combinata Alpina Sitting, recuperando una posizione rispetto alla gara di superG. L’Azzurro ha fatto il tempo di 1:56.44. Per quest’ultimo è il terzo secondo posto in competizione, in carriera, dopo l’argento e il bronzo conquistate a Pechino 2022. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

