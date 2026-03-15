pedopornografia minorenne trova sue foto intime e dei suoi cuginetti nel computer della mamma

Una donna, insegnante, e il suo compagno, giornalista e manager, sono stati arrestati dopo che un minorenne ha trovato sul computer della madre immagini intime sue e dei cuginetti. Le autorità hanno eseguito le operazioni in seguito alle indagini su un caso di pedopornografia. Le due persone sono state fermate e si trovano ora a disposizione delle forze dell'ordine.

Grazie alla denuncia fatta dal padre della ragazza minorenne le indagini hanno avuto inizio. Quest'ultima che ha scoperto, durante una visita a casa della madre a Treviso, le sue foto sotto la doccia o scattate mentre dormiva archiviate nel computer e poi commentate in maniera sessualmente esplicita in chat. Tra i file ritrovati, la ragazza si è riconosciuta insieme ai cuginetti. Dopo la denuncia, gli inquirenti hanno sequestrato telefoni e computer, per sottoporli ad accertamenti tecnico-scientifici. Secondo quanto rilevato dalle indagini, nelle chat i due adulti commentavano le immagini, alcune delle quali ritraevano le parti intime dei minori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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