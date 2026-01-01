Scivola dal tetto della baita e fa un volo di diversi metri
Nella serata del 31 dicembre 2025, un uomo di 69 anni di Predazzo è caduto dal tetto della sua baita, procurando gravi ferite. L’incidente, avvenuto probabilmente durante lavori di manutenzione, ha richiesto il tempestivo intervento dei soccorsi. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento, l’uomo affronta ora le cure necessarie per le conseguenze della caduta.
Momenti di apprensione nella serata del 31 dicembre 2025 per un uomo di 69 anni residente a Predazzo che è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere precipitato per diversi metri cadendo, probabilmente, dalla sua baita. Il fatto è successo nei boschi di Bellamonte. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
