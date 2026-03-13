Trump | Pazzi bastardi un onore ucciderli L’Onu condanna Israele e Usa per l’attacco all’Iran – La diretta

Nel quattordicesimo giorno di conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran, Teheran ha celebrato la perdita di un aereo statunitense, mentre Donald Trump ha affermato che Mojtaba Khamenei è rimasto ferito ma è vivo. L’Onu ha condannato sia Israele sia gli Stati Uniti per l’attacco contro l’Iran, e Trump ha pronunciato frasi dure contro alcuni individui coinvolti nel conflitto.

Nel quattordicesimo giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran Teheran ha festeggiato per l’aereo Usa caduto, mentre Donald Trump ha confermato che Mojtaba Khamenei è ferito ma vivo. Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che un militare francese è morto nell’attacco a Erbil, mentre l’Onu ha condannato Usa e Israele per l’attacco. Intanto secondo la CNN il presidente degli Stati Uniti ha sottovalutato il blocco dello stretto di Hormuz da parte di Teheran, che continua a lanciare attacchi contro Israele. Ma Trump replica: stiamo distruggendo il regime, è un onore uccidere questi pazzi bastardi. L'articolo Trump: «Pazzi bastardi, un onore ucciderli». 🔗 Leggi su Open.online

