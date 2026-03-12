Fratoianni a Meloni in Aula | Condanna o no l’attacco di illegale di Trump e Netanyahu all’Iran? – Video

Durante una riunione in aula, Fratoianni ha chiesto a Meloni se condanni o meno gli attacchi illegali di Trump e Netanyahu contro l’Iran. Meloni ha risposto che non è riuscita a mantenere l’aplomb istituzionale e ha affermato che forse sarebbe stato meglio aspettare ancora qualche giorno prima di proporre un tavolo di dialogo. La discussione si è concentrata sulle dichiarazioni e sulle posizioni delle parti coinvolte.

"Alla fine" Meloni "non ce l'ha fatta neanche oggi, l'aplomb istituzionale, l'appello all'unità, il tavolo. forse ce l'aveva proposto con troppo anticipo, sarebbe stato più saggio aspettare ancora un po' di giorni. Poi mancano tutti gli elementi per avere un quadro chiaro della situazione". Così ha esordito – con ironia – Nicola Fratoianni di Avs alla Camera, dopo le comunicazioni di ieri di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. Comunque "tutto questo aplomb è scivolato via nel suo comizio finale, nello show, ma questo show non cambia la sostanza: è venuta molto tardi a parlare con le opposizioni, con il Parlamento di una guerra scatenata dal suo amico Donald Trump, assieme al" vostro "amico Benjamin Netanyahu senza dirci niente.