A Frasso Telesino Raffaele Di Cerbo è stato nominato nuovo segretario del Partito Democratico. Con quasi vent’anni di esperienza politica, il suo percorso si è caratterizzato per impegno, passione e legami con la comunità locale. Questa nomina rappresenta un passo importante nel percorso di consolidamento del partito nel territorio, riflettendo un impegno costante verso i valori di democrazia e partecipazione civica.

Quasi vent’anni fa è iniziata una storia di militanza che ha segnato profondamente la vita di molti. Un cammino fatto di ideali più grandi di noi, di passione, dedizione e di una fede incrollabile in ciò che si stava costruendo. Gli anni hanno portato sfide, delusioni e momenti difficili, ma anche soddisfazioni che si leggono negli occhi di chi sente di non essere solo, di chi riconosce l’impegno sincero e autentico. Tutto è cominciato con tre amici, uniti da un affetto profondo e da un sorriso sincero che non li ha mai abbandonati. Attaccavano manifesti, sceglievano le colonne sonore delle campagne elettorali, discutevano, ridevano e sognavano insieme. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Frasso Telesino, Raffaele Di Cerbo nuovo segretario del Partito Democratico

