Partito democratico congresso verso l' unità Lombardi sarà segretario E guarda alle Provinciali
Il Partito Democratico si avvia verso il congresso con l’obiettivo di rafforzare l’unità interna. Lombardi sarà il nuovo segretario, mentre si concentra sulle prossime elezioni provinciali. La decisione di presentare una sola lista e un candidato unico segnala una volontà di compattezza, anche se alcune differenze politiche permangono. La direzione del partito si impegna a mantenere un equilibrio tra coesione e diversità di vedute.
Una sola lista, un candidato unico e una frattura che, almeno per ora, resta confinata sul piano politico più che su quello organizzativo. Il congresso provinciale del Partito Democratico di Caserta entra nella fase decisiva con la presentazione della mozione unitaria che indica Stefano Lombardi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
