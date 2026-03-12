Preso in giro per la pancia | segna un super gol e la mostra ai tifosi | Domeniche Bestiali

Durante una partita, un calciatore ha segnato un gol spettacolare e ha deciso di mostrare la pancia ai tifosi, attirando l’attenzione dei presenti. La scena ha suscitato reazioni tra il pubblico, mentre i commenti si sono concentrati sull’episodio insolito. La partita è finita con questa immagine che ha fatto discutere tra appassionati e spettatori.

La forma è sostanza. Ci piaceva molto partire come non si dovrebbe partire mai: con una frase fatta. Attribuita ad Aristotele, per giunta, laddove l’eroe ideale è al massimo Aristoteles. La forma però nelle domeniche bestiali diventa sostanza quando assume le dimensioni, piuttosto voluminose, di una panza di centravanti, che non se ne fa un cruccio, ma un vanto. Perché l’immagine nelle domeniche bestiali non è tutto, anzi, conta poco, un cliché che viene a cadere con leggiadria elefantiaca e che conta come “ la forma dell’acqua ”. LA FORMA DELL’ACQUA Già, se si lotta contro la forma in generale, e nelle domeniche bestiali lo si fa, si lotta... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

