Lameck Banda si accascia per un malore durante Napoli-Lecce Antonio Conte entra in campo e chiama i soccorsi

Durante la partita tra Napoli e Lecce, Lameck Banda si è improvvisamente accasciato all’87’ del secondo tempo, suscitando preoccupazione tra i presenti. Sul campo è intervenuto immediatamente Antonio Conte, che ha chiamato i soccorsi per assistere il giocatore. La situazione ha portato a una sospensione della partita mentre i paramedici intervenivano sul luogo.

Lameck Banda crolla in campo all’87’ durante Napoli-Lecce: Antonio Conte entra in campo, l'attaccante trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Lameck Banda si accascia per un malore durante Napoli-Lecce, Antonio Conte entra in campo e chiama i soccorsi Articoli correlati Come sta Lameck Banda: si accascia a terra al Maradona, attimi di paura durante Napoli-LeccePaura per Lameck Banda: cosa è successo al Maradona Attimi di grande tensione allo stadio Diego Armando Maradona durante la sfida di Serie A tra... Napoli-Lecce, Banda si accascia all'improvviso: malore e paura in campoPaura durante Napoli-Lecce al Maradona: sul finire del match, anticipo della 29esima giornata di Serie A, l'attaccante giallorosso Lameck Banda si è... Altri aggiornamenti su Lameck Banda Paura in Napoli-Lecce: Banda si accascia e viene portato via in ambulanza, ma è cosciente. Di Francesco: Si è spaventatoIl giocatore zambiano del Lecce soccorso e portato via in ambulanza tra gli applausi dello stadio dopo un malore improvviso: è cosciente ... ilfattoquotidiano.it Napoli-Lecce, Banda si accascia all’improvviso, Di Francesco: Botta al pettoIl calciatore Lameck Banda, a seguito di un contrasto di gioco avvenuto nella gara Napoli-Lecce, è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco. Il ... corrieresalentino.it