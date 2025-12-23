Caro voli sit in in aeroporto | Biglietti fino a 500 euro per tornare qualcuno costretto a fare scalo a Budapest

A poche ore dal Natale, l’aeroporto di Punta Raisi ospita un sit-in pacifico per chiedere soluzioni ai disagi dei voli. Con biglietti fino a 500 euro e alcuni costretti a scali, la protesta evidenzia le difficoltà di chi desidera tornare a casa in questo periodo. Un gesto sobrio che mette in luce le criticità del settore aeroportuale e le esigenze dei passeggeri.

A poche ore dal Natale, quando il desiderio più semplice dovrebbe essere quello di tornare a casa, all'aeroporto di Punta Raisi va in scena una protesta pacata ma potentissima. Un sit-in carico di significati, organizzato dall'associazione "Nun si parti" insieme a Federconsumatori all'aeroporto.

