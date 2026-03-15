pasqua segnali positivi dalle prenotazioni

Gli operatori turistici di Cervia segnalano che le prenotazioni negli hotel continuano a crescere in vista della Pasqua. I dati indicano un trend in aumento, con molte strutture che registrano già numeri soddisfacenti. La situazione lascia sperare in un avvio promettente della stagione balneare, con un afflusso di visitatori che sembra in aumento rispetto agli anni precedenti.

Segnali positivi dagli operatori turistici cervesi in vista della Pasqua. Le prenotazioni negli alberghi stanno procedendo a buon ritmo, lasciando ben sperare per un’ottima apertura della stagione balneare. La maggior parte delle richieste riguarda soggiorni di due notti. Ora l’auspicio, condiviso da albergatori e commercianti, è che il meteo sia clemente, perché con il sole Cervia torna a riempirsi di turisti desiderosi di mare e relax. L’attesa più grande, tuttavia, è rivolta ai ponti di primavera: il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno. Queste date sono considerate cruciali per misurare la vera ripresa del turismo e capire se la stagione 2026 potrà segnare finalmente un ritorno ai numeri pre-pandemia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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