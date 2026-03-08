Il tecnico della Civitanovese ha commentato i segnali positivi arrivati dai suoi giocatori nell’ultima partita, sottolineando l’importanza di alcuni aspetti emersi durante la gara. Ha espresso la speranza di vederli in campo nella prossima sfida, con un atteggiamento più offensivo rispetto alle occasioni precedenti. Le sue parole riflettono un’attenzione particolare ai miglioramenti e alle prestazioni della squadra.

"Dall’ultima partita ho colto dei segnali importanti dai ragazzi, speriamo di rivederli oggi in campo ma con una migliore attitudine offensiva". È il succo di ciò che dice l’allenatore Massimo Silva in vista della gara che oggi la Civitanovese affronterà sul campo dell’Urbino (ore 15). Il tecnico, alla seconda partita sulla panchina rossoblù, riparte dal match di domenica scorsa contro l’Osimana (1-1). "Abbiamo fatto bene la fase di non possesso - ricorda -. Spero che anche stavolta sarà così, in modo da ripartire bene e fare gol. Nella parte finale abbiamo preso in mano il gioco, la squadra correva ed era aggressiva. Tutto questo mi lascia ben sperare, oltre al fatto che ho visto un gruppo determinato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Silva: "Dalla Civitanovese segnali positivi"

Ristori per gli stabilimenti balneari, Confcommercio Sicilia: "Primi segnali positivi dalla Regione"Confcommercio Sicilia registra con favore che, a partire dal 17 febbraio, i titolari degli stabilimenti balneari colpiti dal ciclone Harry possano...

Mercato Cagliari, avanti tutta per il riscatto di Kilicsoy: nuovi segnali positivi dalla Turchia, le ultimeCalciomercato, clamoroso retroscena: Mario Balotelli e James Rodriguez insieme? Ecco cosa è successo Mercato Roma, Ranieri fa il punto: «Rinnovi di...