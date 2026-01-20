Dopo 105 giorni di difficoltà, la Samb vede segnali di ripresa. La squadra sta mostrando progressi e un nuovo spiraglio di speranza si apre nel percorso di risalita. Questo momento rappresenta un primo passo importante verso il miglioramento, offrendo una prospettiva più positiva per il futuro del club.

La Samb inizia a vedere uno spiraglio di luce nel lungo tunnel della crisi. Un lampo dopo 105 giorni di buio completo. Il successo sul Forlì è arrivato nel momento giusto. Con i nuovi acquisti in campo, finalmente si è visto un equilibrato 3-5-2 senza calciatori fuori ruolo per ovviare ad evidenti carenze di organico. Ecco spiegato il bel successo in terra romagnola. Senza dimenticare, poi, le due partite consecutive in cui Orsini esce imbattuto dal terreno di gioco. Merito dei calciatori in campo ma anche di Filippo D’Alesio che finalmente sta riuscendo a fare assimilare il suo credo tattico alla Samb. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Samb può sorridere, tanti segnali positivi

Leggi anche: The Orville 4 | Ancora segnali positivi per una nuova stagione

Leggi anche: Esposito Cagliari, l’attaccante si è ritrovato: terzo gol e segnali positivi nello scontro contro la Juve

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La Samb può sorridere, tanti segnali positivi.

Finali 12.30: la Samb torna a sorridere. Salernitana ok di misura a Caravaggio x.com

Iniziamo la settimana con il detto del giorno! "Meglio un giorno da sorridere che cento da lamentarsi" #RadioSorRriso - facebook.com facebook