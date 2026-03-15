Nel 2026, l’86% delle vendite relative ai prodotti pasquali avviene in laboratorio, segnando un cambiamento significativo nel settore. La stagione pasquale si distingue per una forte presenza di prodotti innovativi, mentre le vendite tradizionali rappresentano ancora una parte rilevante del mercato. Il trend evidenzia una preferenza crescente per le creazioni artificiali rispetto a quelle artigianali.

La stagione pasquale del 2026 si presenta come un crocevia tra radice tradizionale e audacia creativa. I dati dell’Osservatorio Divina Colomba di Goloasi confermano una crescita nel segmento artigianale, con due terzi dei produttori che prevedono l’aumento della produzione. Il mercato resta fortemente legato al territorio, dove l’86,1% delle vendite avviene direttamente in laboratorio a prezzi compresi tra i 30 e i 40 euro. Mentre la colomba classica mantiene il primato, emergono varianti al cioccolato e alla frutta che segnano un cambiamento nelle preferenze dei consumatori. L’economia della tradizione: numeri e territori. Il dolciario si muove su binari precisi dettati dalla domanda del consumatore italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua 2026: l’86% delle vendite avviene in laboratorio

Articoli correlati

Boom dell’e-commerce, ma il 90% delle vendite avviene nei negoziVENEZIA – Nonostante negli ultimi anni il commercio elettronico abbia mostrato tassi di crescita più che doppi rispetto a quelli dei piccoli negozi...

11 febbraio, Giornata delle donne e delle ragazze nella scienza: laboratorio online per la primaria nella Settimana delle STEM 2026In occasione della Settimana delle STEM 2026, viene proposta un’opportunità didattica in diretta a cura delle Équipe Formative Territoriali, rivolta...