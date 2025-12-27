Boom dell’e-commerce ma il 90% delle vendite avviene nei negozi

(ANSA) – VENEZIA, 27 DIC – Nonostante negli ultimi anni il commercio elettronico abbia mostrato tassi di crescita più che doppi rispetto a quelli dei piccoli negozi di prossimità, quasi il 90% delle vendite al dettaglio di prodotti continua a svolgersi presso le attività commerciali fisiche. Lo rileva l'Ufficio studi della Cgia di Mestre, secondo cui "l'e-commerce sta diventando un fenomeno sempre più diffuso, ma non è destinato a cancellare l'attività dei negozi di vicinato".

