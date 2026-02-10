11 febbraio Giornata delle donne e delle ragazze nella scienza | laboratorio online per la primaria nella Settimana delle STEM 2026

Questa mattina, nelle scuole primarie di tutta Italia, si svolge un laboratorio online dedicato alle ragazze e alle donne nella scienza. L’iniziativa fa parte della Settimana delle STEM 2026, promossa per avvicinare i più giovani ai temi della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica. Le Équipes Formative Territoriali guidano l’attività, coinvolgendo gli studenti in modo interattivo e pratico. L’obiettivo è stimolare l’interesse delle bambine e delle ragazze verso carriere scientifiche fin dalla giovane

In occasione della Settimana delle STEM 2026, viene proposta un'opportunità didattica in diretta a cura delle Équipe Formative Territoriali, rivolta alle classi della scuola primaria.

