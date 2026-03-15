Caro trasporti a Pasqua in Italia su treni e aerei | biglietti sopra i 400 euro la denuncia di Assoutenti

Durante le festività di Pasqua, i costi per spostarsi in Italia su treni e aerei hanno superato i 400 euro su alcune tratte, secondo quanto riportato da Assoutenti. L'associazione ha analizzato i prezzi praticati durante questo periodo, evidenziando un incremento significativo rispetto ad altri momenti dell'anno. I dati si riferiscono a diverse tratte nazionali, senza includere eventuali cause o motivazioni.