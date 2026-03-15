pasqua 2026 allarme prezzi per aerei e treni

Secondo un’indagine di Assoutenti, durante la settimana di Pasqua 2026 i prezzi dei voli e dei biglietti del treno in Italia risultano molto elevati. I costi per spostarsi nel Paese in quei giorni sono considerati proibitivi sia per chi sceglie l’aereo sia per chi utilizza il trasporto ferroviario. La situazione preoccupa chi deve pianificare viaggi e spostamenti in quel periodo.

Con l'avvicinarsi delle festività pasquali, torna puntuale il caro-voli, con i prezzi minimi dei biglietti da nord a sud Italia che, se acquistati oggi a tre settimane di distanza, arrivano su alcune tratte a superare i 400 euro tra andata e ritorno. Questo è quanto rilevato da un monitoraggio diffuso da Assoutenti: l'associazione ha analizzato le principali rotte da nord a sud, prendendo come riferimento le partenze di venerdì 3 aprile e i rientri di martedì 7 aprile. "Nonostante manchino ancora 20 giorni alla Pasqua, i prezzi dei voli risultano già molto elevati. La spesa minima parte da 418 euro per la tratta Genova-Catania, 343 euro per andare da Milano a Crotone, 324 euro da Roma a Reggio Calabria (308 euro se si parte da Milano). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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