Spaccate e rapine a Parma SOS Parma accusa | La città è nel degrado

Recenti episodi di criminalità a Parma hanno suscitato preoccupazione tra i cittadini. Una spaccata in centro storico e due rapine nel quartiere San Leonardo, tutte avvenute durante il giorno e ai danni di giovani, evidenziano un problema di sicurezza crescente. SOS Parma denuncia un clima di degrado che richiede interventi mirati per tutelare la tranquillità della città e dei suoi abitanti.

Una spaccata in pieno centro storico, in Borgo Angelo Mazza, e due rapine nel quartiere San Leonardo ai danni di ragazzi giovanissimi, avvenute in pieno giorno. Sono gli ultimi episodi che hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza a Parma. Secondo SOS Parma, si tratta di fatti diversi ma legati dalla stessa causa: il degrado urbano. “L’insicurezza che stiamo vivendo è la conseguenza diretta del degrado urbano, come spiega la teoria della ‘finestra rotta’ – afferma Devid Brozzi –. In città esistono grandi contenitori vuoti e aree abbandonate, come l’ex scalo merci, lasciate senza controllo. Questo dipende al 100% dal Comune”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

