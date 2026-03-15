Nella settima tappa di Paris-Nice, il percorso è stato ridotto da 138 a 47 chilometri a causa delle condizioni meteo. La gara si è disputata su un tracciato coperto di ghiaccio e neve, e Dorian Godon ha conquistato la vittoria imponendosi con la sua velocità in questa situazione difficile.

La settima tappa del Paris-Nice si è trasformata in una corsa di sopravvivenza su ghiaccio e neve, con Dorian Godon che ha imposto la sua velocità su un tracciato ridottissimo. Jonas Vingegaard ha subito le conseguenze di un incidente collettivo a due chilometri dal traguardo, pur mantenendo il vantaggio nel generale grazie alle regole UCI. Il freddo estremo ha costretto gli organizzatori a tagliare drasticamente i 138 km previsti, riducendo l’itinerario finale a soli 47 km per garantire la sicurezza dei corridori. L’impatto territoriale della gara è stato evidente: le condizioni meteorologiche hanno trasformato una classica prova di montagna in uno sprint su ghiaccio, dove la logistica di squadra ha giocato un ruolo determinante quanto la forma fisica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paris-Nice: 138 km ridotti a 47, Godon vince su ghiaccio

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