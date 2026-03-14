Durante la Parigi-Nizza 2026, la settima tappa, prevista come la più importante, è stata interrotta dopo soli 47 chilometri. La corsa, che doveva durare più a lungo, si è svolta solo parzialmente. Nella frazione, il ciclista francese ha conquistato lo sprint finale, vincendo la tappa dimezzata. La gara si è conclusa prematuramente senza proseguire oltre quella breve tratta.

Doveva essere la tappa più attesa di tutta la Parigi-Nizza 2026 ed invece la settima frazione della corsa francese non ha mai trovato pace ed alla fine è stata disputata, ma solo per quarantasette chilometri. A trionfare è stato il francese Dorian Godon (INEOS Grenadiers), che ottiene il suo diciassettesimo successo in carriera, precedendo allo sprint l’eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) e l’olandese Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team). Una tappa che avrebbe dovuto vedere l’arrivo ad Auron, poi successivamente cancellato per la neve e spostato ad Isola, togliendo la parte più difficile della salita. Quest’oggi poi la tappa è stata ulteriormente accorciata, togliendo tutta la prima parte a causa della pioggia che ha reso in molti punti l’asfalto decisamente pericoloso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Parigi-Nizza 2026, il francese Godon vince lo sprint nella tappa dimezzata

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