Vingegaard vince la tappa 4 della Paris-Nice nel gelo | giacca al contrario e collant doppi

Durante la quarta tappa della Paris-Nice, il ciclista danese ha conquistato la vittoria in una giornata caratterizzata da freddo intenso e pioggia. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, i corridori si sono vestiti a strati, con alcuni indumenti indossati al contrario, come nel suo caso. La pioggia ha reso necessario un abbigliamento molto pratico, senza possibilità di aggiustamenti prima della gara.

Il danese ha dovuto fare di necessità virtù: "Non c'era nemmeno il tempo per aggiustarsi". La pioggia e le basse temperature hanno costretto tutti i ciclisti a vestirsi "a cipolla", con indumenti indossati a strati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Parigi-Nizza, Vingegaard vince 4/a tappa ed è nuovo leader

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Vingegaard, Ayuso costretto al ritiroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.

Una raccolta di contenuti su Vingegaard vince la tappa 4 della Paris...

Temi più discussi: Ineos vince cronosquadre, Ayuso (Lidl) in giallo; Il ritorno di Vingegaard, le ambizioni di Ayuso: al via la Parigi-Nizza; PARIGI-NIZZA 2026. DOMANI IL VIA, È GRANDE SFIDA TRA VINGEGAARD E AYUSO. I PARTENTI; Parigi-Nizza: le otto tappe, i favoriti e dove vedere il debutto di Vingegaard in tv.

Parigi-Nizza, Vingegaard vince la 4^ tappa ed è la nuova maglia gialla. Ayuso ritiratoLeggi su Sky Sport l'articolo Parigi-Nizza, Vingegaard vince la 4^ tappa ed è la nuova maglia gialla. Ayuso ritirato ... sport.sky.it

PARIGI-NIZZA. VINGEGAARD VINCE LA TAPPA CHE SCONVOLGE LA CLASSIFICA ED E' IL NUOVO LEADERA 178 giorni dall’ultimo successo (la classifica generale della Vuelta a España) e al quarto giorno di gara in questa stagione, Jonas Vingegaard torna a vincere: il danese ha conquistato la quarta tap ... tuttobiciweb.it

Paris-Nice'26 2° etapa Max Kanter 2° Laurence Pithie 3° Jasper Stuyven Líder Luke Lamperti - facebook.com facebook