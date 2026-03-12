Rachida Dati, politica francese, sta partecipando alla campagna elettorale per le elezioni comunali di Parigi e ha effettuato un tour tra i mercati della città, incontrando cittadini e potenziali elettori. La sua presenza sul territorio si concentra su incontri diretti e visitando diversi punti della capitale. La campagna elettorale si intensifica mentre lei si muove tra i quartieri per sostenere la sua candidatura.

(LaPresse) La politica francese Rachida Dati è in prima linea nella campagna elettorale per le elezioni comunali a Parigi, cercando di conquistare la carica di sindaco della capitale. Recentemente, Dati ha visitato uno dei vivaci mercati alimentari della città, dove ha incontrato cittadini e commercianti durante un tour elettorale. Dati si è dimessa a febbraio dalla carica di ministro della Cultura per concentrarsi sulla corsa elettorale. Il suo obiettivo è quello di spodestare il Partito Socialista, al governo del municipio parigino da 25 anni. Conservatrice, Dati ha ricoperto in passato la carica di ministro della Giustizia sotto l’ex presidente Nicolas Sarkozy e, fino alla scorsa settimana, ha fatto parte del governo del presidente Emmanuel Macron. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Parigi, Rachida Dati in corsa per sindaco: tour nei mercati tra cittadini e elettori

Articoli correlati

Leggi anche: Sindaco di Milano: la corsa al dopo Sala tra nomi, suggestioni ed elettori stufi

Rachida Dati accusata di corruzione. La casa della ministra francese è sotto sequestro, a seguire le motivazioniRachida Dati, ministra francese della Cultura, è accusata di corruzione attiva e passiva, traffico d’influenza, distrazione di fondi pubblici e...

Una raccolta di contenuti su Rachida Dati

Temi più discussi: Amministrative 2026 a Parigi: negozi, imprese e proposte per rilanciare l’economia locale; La Francia al voto scopre gli opposti estremismi e boccia la sinistra radicale; Elezioni comunali 2026: chi sono i candidati per la poltrona di sindaco di Parigi?; Elezioni comunali di Parigi: BFMTV annulla una serata speciale con….

Si dimette la ministra della Cultura francese Rachida Dati: come verrà ricordata?Il ritiro, dichiarato nell'ottica di dedicarsi alla campagna elettorale per le imminenti comunali di Parigi, cade in un momento di grande fragilità del sistema della cultura francese. Nel suo mandato ... artribune.com

Tra i netturbini, sui camion: Rachida Dati si ispira a Mamdani nella corsa a sindaco di Parigi. E irrita la sinistraLa ministra della Cultura francese Rachida Dati, sopravvissuta a quattro premier in un anno, è in pole position per la più stabile poltrona di sindaco di Parigi (il mandato è di sei anni), soprattutto ... corriere.it

Votre pote @MaxGuazzini, colistier de Rachida Dati x.com

Emmanuel Grégoire, Rachida Dati, Sarah Knafo, Pierre-Yves Bournazel... https://l.actu.fr/uIio facebook