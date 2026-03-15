Parigi-Nizza 2026 trionfo finale di Vingegaard Sigillo di Lenny Martinez nell’ultima tappa
Nella corsa Parigi-Nizza 2026, Vingegaard si è aggiudicato la vittoria finale, mentre nell’ultima tappa, lunga 129 chilometri da Nizza a Nizza, è stato Lenny Martinez a conquistare la vittoria. Questa è l’undicesima vittoria in carriera per Martinez, che ha trionfato nella tappa conclusiva della gara ciclistica.
Lenny Martinez, all’undicesima vittoria della sua carriera da professionista, si aggiudica l’ottava e ultima tappa della Parigi-Nizza, la Nizza-Nizza di 129 chilometri. Il corridore francese della Bahrain-Victorious s’impone allo sprint davanti a Jonas Vingegaard che legittima così ulteriormente il proprio meritato trionfo finale con una nuova azione di forza. Il danese, sulla salita finale, tenta l’allungo per involarsi verso il traguardo. Martinez è l’unico che non perde contatto dal leader della corsa e prova anzi a metterlo in difficoltà quando bisogna affrontare la discesa. I due però non riescono a superarsi e allora preferiscono collaborare per andare insieme fino al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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