Parigi-Nizza 2026 trionfo finale di Vingegaard Sigillo di Lenny Martinez nell’ultima tappa

Nella corsa Parigi-Nizza 2026, Vingegaard si è aggiudicato la vittoria finale, mentre nell’ultima tappa, lunga 129 chilometri da Nizza a Nizza, è stato Lenny Martinez a conquistare la vittoria. Questa è l’undicesima vittoria in carriera per Martinez, che ha trionfato nella tappa conclusiva della gara ciclistica.