LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard trionfa con un vantaggio record! Tappa a Lenny Martinez

Oggi in diretta dalla corsa Parigi-Nizza 2026, si è conclusa la tappa con un successo di Vingegaard, che ha ottenuto un vantaggio record. La frazione di oggi è stata vinta da Lenny Martinez, che ha tagliato il traguardo davanti agli altri concorrenti. La gara si è svolta con numerosi cambi di ritmo e sorprese lungo il percorso. La diretta si ferma qui, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.52: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 16.51: Jonas Vingegaard trionfa dunque nella Parigi-Nizza con ultima vittoria francese di Lenny Martinez sul traguardo di Nizza 16.50. Questa la classifica a punti con Vingegaard che completa l’en plein: 1 Jonas Vingegaard DEN Team Visma Lease a Bike 58 2 Dorian Godon FRA INEOS Grenadiers 55 3 Luke Lamperti USA EF Education EasyPost 51 4 Harold Tejada COL XDS Astana Team 45 5 Laurence Pithie NZL Red Bull BORA hansgrohe 44 16.48: Questa la classifica degli scalatori: 1 Jonas Vingegaard DEN Team Visma Lease a Bike 44 2 Valentin Paret-Peintre FRA Soudal Quick-Step 27 3 Casper Pedersen DEN Soudal Quick-Step 18 4 Mathis Le Berre FRA TotalEnergies 14 5 Lenny Martinez FRA Bahrain Victorious 12 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa con un vantaggio record! Tappa a Lenny Martinez Articoli correlati Leggi anche: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: attacco di Vingegaard e Lenny Martinez nell’ultima salita LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard e Daniel Martinez si giocano la vittoria ad UchonCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in... Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; DIRETTA Parigi-Nizza 2026 LIVE, Terza Tappa; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming. Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Nizza-Nizza: orari, tv, percorso, favoriti. Passerella finale con tre GPM impegnativiSiamo ormai arrivati alla conclusione dell’ottantaquattresima edizione della Parigi-Nizza. La corsa francese vivrà oggi, domenica 15 marzo, la sua ultima ... oasport.it LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard concede il bis facendo il vuotoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Parigi-Nizza 2026. Grazie per aver ... oasport.it Pronti per l'ottava tappa della Parigi-Nizza Seguila LIVE su discovery+ facebook Pronti per l'ottava tappa della Parigi-Nizza Seguila LIVE su @discoveryplusIT x.com