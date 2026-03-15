LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | attacco di Vingegaard e Lenny Martinez nell’ultima salita

Oggi, nella tappa di Parigi-Nizza 2026, si sono verificati momenti chiave nell’ultima salita, con un attacco di Vingegaard e Lenny Martinez. Durante la discesa, Martinez ha tentato di distanziarsi da Vingegaard, mettendo in evidenza una fase decisiva della corsa. La gara è in corso e i ciclisti continuano a sfidarsi lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.18: Che rischi Martinez che sta provando a staccare Vingegaard in discesa 16.17: Mancano 18 km al traguardo, addirittura Lenny Martinez supera Vingegaard in cima al colle 16.16. Brillante Lenny Martinez che tiene il ritmo di Vingegaard che a più riprese prova a staccarlo 16.14: Mancano 900 metri al GPM, sempre Vingegaard e Martinez davanti, gruppetto di sei corridori alle loro spalle a circa 25?: Kévin Vauquelin, Harold Tejada, Ion Izagirre, Mathys Rondel, Alex Baudin e Georg Steinhauser 16.13: Il forcing di Vingegaard ma resiste Lenny Martinez alla sua ruota. Il francese sta disputando una grande gara 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: attacco di Vingegaard e Lenny Martinez nell’ultima salita Articoli correlati LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita a Uchon, duello Vingegaard-AyusoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard e Daniel Martinez si giocano la vittoria ad UchonCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10. Una selezione di notizie su LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in... Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; DIRETTA Parigi-Nizza 2026 LIVE, Terza Tappa; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming. Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Nizza-Nizza: orari, tv, percorso, favoriti. Passerella finale con tre GPM impegnativiSiamo ormai arrivati alla conclusione dell’ottantaquattresima edizione della Parigi-Nizza. La corsa francese vivrà oggi, domenica 15 marzo, la sua ultima ... oasport.it LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard concede il bis facendo il vuotoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Parigi-Nizza 2026. Grazie per aver ... oasport.it Pronti per l'ottava tappa della Parigi-Nizza Seguila LIVE su discovery+ facebook Pronti per l'ottava tappa della Parigi-Nizza Seguila LIVE su @discoveryplusIT x.com