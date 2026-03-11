Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi Bourges-Uchon | orari tv percorso favoriti Primo arrivo in salita

Oggi si disputa la quarta tappa della Parigi-Nizza 2026, con partenza da Bourges e arrivo a Uchon. La gara segue la cronometro a squadre di ieri e presenta il primo arrivo in salita della corsa, segnando una svolta importante nella competizione. La tappa viene trasmessa in diretta e si concentra sui favoriti che puntano a migliorare la posizione in classifica generale.

Quarta tappa per la Parigi-Nizza 2026, dopo la cronometro a squadre di ieri, oggi va in scena la prima vera sfida in chiave classifica generale, con il primo arrivo in salita. Andiamo a scoprire questa frazione nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.40 LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.25 Dove vedere la quarta frazione della Parigi-Nizza 2026? Non ci sarà la diretta tv mentre quella streaming sarà visibile per gli abbonati su Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN, HBO MAX. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale della corsa per non perdere neanche un aggiornamento. Anche se la Lidl-Trek non ha vinto la cronosquadre della Parigi-Nizza, perdendo per soli 2" nei confronti della Ineos Grenadiers, Juan Ayuso veste la maglia gialla di leader della generale, con un vantaggio di 2" su Vauquelin, di 3" su Onley e, soprattutto, di 17"