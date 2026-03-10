Indian Wells | errore burocratico blocca Williams e Fernandez

Durante il torneo di Indian Wells del 2026, Venus Williams e Leylah Fernandez sono state escluse dalla competizione di doppio a causa di un errore burocratico. L’interruzione amministrativa ha impedito loro di partecipare, interrompendo bruscamente la loro presenza nel torneo. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle cause di questa decisione o alle eventuali conseguenze.

Il torneo di Indian Wells del 2026 ha subito un'irreversibile interruzione amministrativa che ha privato Venus Williams e Leylah Fernandez dalla competizione in doppio. Un errore nella gestione delle wild card ha reso impossibile l'iscrizione ufficiale prima della chiusura dei tabelloni, lasciando la coppia senza possibilità di giocare. La notizia è emersa nel pomeriggio del 10 marzo 2026, confermando che il problema non potrà essere risolto retroattivamente. L'incidente si è verificato nel cuore del Tennis Paradise californiano, dove le due atlete avevano già dimostrato chimica di campo durante i quarti di finale dell'US Open del 2025 a Flushing.