Parco del Trebbia consegnato in Regione il documento del gruppo di lavoro TrebbiaLab

Il gruppo di lavoro TrebbiaLab ha consegnato alla Regione Emilia-Romagna un documento dedicato al Parco del Trebbia. Il testo, risultato di mesi di incontri e approfondimenti sul territorio piacentino, contiene analisi e proposte riguardanti il parco. La consegna si è svolta nei giorni scorsi, segnando un passaggio importante nel percorso di confronto tra il gruppo e le autorità regionali.

L'incontro, svoltosi presso la sede della Regione a Bologna, è stato organizzato grazie all'iniziativa del consigliere regionale Lodovico Albasi, che nei mesi scorsi aveva informato i promotori del progetto dell'intenzione della Regione di procedere alla definizione di una nuova legge quadro per la regolamentazione dei parchi naturali.