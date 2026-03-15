Paralimpiadi straordinario Giacomo Bertagnolli | vince l’oro nello slalom

Giacomo Bertagnolli, accompagnato dalla guida Andrea Ravelli, ha vinto la medaglia d’oro nello slalom paralimpico a Cortina d’Ampezzo durante le Paralimpiadi. La gara si è svolta sulle piste innevate della località alpina, con Bertagnolli che ha concluso la prova al primo posto. La vittoria si aggiunge alle precedenti imprese dell’atleta nelle competizioni paralimpiche.

Giacomo Bertagnolli, insieme alla guida Andrea Ravelli, ha centrato un’altra impresa sulle nevi di Cortina d’Ampezzo, conquistando la medaglia d’oro nello slalom paralimpico. Successo che conferma l’ottimo stato di forma dell’atleta trentino, protagonista assoluto della competizione. Quinto podio per Bertagnolli. Per Bertagnolli si tratta del quinto podio in altrettante gare in questa edizione dei Giochi, un percorso impeccabile che lo ha portato a festeggiare anche la seconda vittoria personale. Con questo risultato, il suo bottino in carriera sale a 13 medaglie paralimpiche. Bronzo a Romele nella 20 km di fondo. L’azzurro Giuseppe Romele... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati MITOLOGICO! Giacomo Bertagnolli vince l’oro in slalom e conquista il sesto titolo alle Paralimpiadi!Sesto oro e tredicesima medaglia complessiva alle Paralimpiadi Invernali per Giacomo Bertagnolli, che a Milano Cortina 2026 conquista il titolo anche... Leggi anche: Paralimpiadi, Italia da sogno nello sci alpino: poker di medaglie in due ore, Bertagnolli vince l’oro Altri aggiornamenti su Giacomo Bertagnolli Temi più discussi: Un’altra giornata di medaglie nello sci alpino, per l’Italia; Giacomo Bertagnolli conquista l'argento nello slalom gigante alle Paralimpiadi di Milano Cortina; Giacomo Bertagnolli, un campione davvero speciale! Fantastico oro in slalom e quinta medaglia ai Giochi; Sci alpino, subito due medaglie per l’Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. MITOLOGICO! Giacomo Bertagnolli vince l’oro in slalom e conquista il sesto titolo alle Paralimpiadi!Sesto oro e tredicesima medaglia complessiva alle Paralimpiadi Invernali per Giacomo Bertagnolli, che a Milano Cortina 2026 conquista il titolo anche ... oasport.it Giacomo Bertagnolli è d'oro nello slalom speciale con la guida Andrea RavelliIl campione di Cavalese ha trionfato nella categoria ipovedenti. Per lui cinque medaglie (due d'oro) in cinque gare ... rainews.it Paralimpiadi, Giacomo Bertagnolli vince la medaglia d'oro nello slalom, categoria vision impaired x.com PARALIMPIADI, CHE IMPRESA! / Giacomo Bertagnolli nella storia. L’azzurro, guidato da Andrea Ravelli, ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom speciale maschile ipovedenti AS3 al cospetto delle Tofane a Cortina. La Paralimpiade di Bertagnolli si chiu facebook