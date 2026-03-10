Nella mattinata del 10 marzo, quattro atleti italiani di sci alpino paralimpico, Giacomo Bertagnolli, Chiara Mazzel, Federico Pellizzari e Rene De Silvestro, hanno conquistato quattro medaglie in appena due ore. Giacomo Bertagnolli ha ottenuto la medaglia d’oro, contribuendo a un risultato storico per lo sport paralimpico italiano. La vittoria di questi atleti ha segnato una giornata memorabile per la disciplina.

Giacomo Bertagnolli, Chiara Mazzel, Federico Pellizzari e Rene De Silvestro. Sono questi i quattro nomi che nella mattinata del 10 marzo hanno fatto la storia dello sci alpino paralimpico italiano. Era la giornata delle combinate e l’Italia ha conquistato un oro con Giacomo Bertagnolli e tre argenti con Chiara Mazzel, Federico Pellizzari e Rene De Silvestro. Due ore da sogno per gli azzurri alle Paralimpiadi di Milano-Cortina. Medaglie che consentono di superare già al quarto giorno di gare il numero di Pechino 2022, quando l’Italia aveva chiuso con sette medaglie e due ori. La prima è arrivata da Chiara Mazzel, che ha vinto la sua terza medaglia alle Paralimpiadi di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paralimpiadi, Italia da sogno nello sci alpino: poker di medaglie in due ore, Bertagnolli vince l’oro

Sci alpino, Italia con quattro medaglie alle Paralimpiadi. Oro anche per Spagna e SveziaUna giornata straordinaria per l’Italia nello sci alpino alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sci alpino, subito due medaglie per l’Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026Dopo la meravigliosa Cerimonia d’Apertura di ieri, le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sono entrate nel vivo e lo sci alpino ha subito regalato le...

Paralimpiadi Milano Cortina, Bertagnolli oro in combinata. Altro argento per Mazzel(Adnkronos) - Altra giornata da sogno per l'Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Oggi, martedì 10 marzo, Giacomo Bertagnolli ha vinto insieme alla sua guida Andrea Ravelli la terza medaglia ai ... msn.com

