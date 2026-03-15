Durante la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, la premier italiana non era presente perché è dovuta tornare a Roma a causa di condizioni meteorologiche avverse. L'evento si è concluso con una cerimonia che ha celebrato i risultati sportivi, ma ha anche dovuto affrontare alcuni imprevisti legati al maltempo. Nessun rappresentante di governo ha partecipato alla chiusura.

L’edizione delle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si è conclusa con una celebrazione carica di significati, segnata non solo dai successi sportivi ma anche da imprevisti logistici causati dal maltempo. L’evento finale ha avuto luogo presso il Cortina Curling Olympic Stadium, una struttura storica che ha rappresentato il cuore pulsante delle competizioni di wheelchair curling durante tutta la manifestazione. L’Italia chiude questa avventura domestica con un bottino complessivo di sedici medaglie, un risultato che sancisce la crescita esponenziale del movimento paralimpico nazionale e la capacità dei nostri atleti di eccellere nelle discipline invernali più tecniche e impegnative. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, Giorgia Meloni assente alla cerimonia di chiusura: costretta a tornare a Roma per meteo avverso

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