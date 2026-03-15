La cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026 si è svolta a Cortina, ma la premier non era presente. Era prevista la sua partecipazione, tuttavia ha deciso di tornare a Roma a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La manifestazione si è conclusa senza la sua presenza, lasciando spazio agli interventi degli organizzatori e degli atleti. La scena si è svolta con un pubblico presente in loco e trasmessa in diretta.

Giorgia Meloni assente alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026. La presidente del Consiglio era attesa tra le autorità a Cortina d’Ampezzo per l’evento finale dei Giochi paralimpici invernali, ma ha dovuto fare marcia indietro a causa delle condizioni meteo avverse. Il peggioramento del maltempo non avrebbe infatti permesso l’atterraggio nella “regina delle Dolomiti”. L’assenza di Meloni L’assenza di Meloni è stata comunicata a pochi minuti dall’inizio della cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026, in programma al Curling Olympic Stadium a conclusione dei Giochi invernali italiani. Il volo di Stato della presidente del Consiglio era partito intorno alle 19 dall’aeroporto di Ciampino con destinazione Istrana, scalo militare da cui sarebbe dovuta salire in un elicottero in direzione Cortina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026 a Cortina, Meloni assente: tornata a Roma per il maltempo

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