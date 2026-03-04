Mauro Glorioso nominato Cavaliere Lagalla | Hai reso orgogliosa l’intera comunità palermitana

Mauro Glorioso è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La nomina è stata annunciata ufficialmente e confermata con una cerimonia al Palazzo del Quirinale. Lagalla ha espresso le sue congratulazioni, sottolineando che questa onorificenza rende orgogliosa tutta la comunità palermitana.

La vicenda del 26enne colpito da una bici lanciata dai Murazzi di Torino e rimasto tetraplegico. Ieri ha ricevuto l'onorificenza da Mattarella al Quirinale. Il sindaco: "La sua storia, segnata da un evento drammatico che avrebbe potuto spezzare ogni prospettiva, è diventata invece un esempio straordinario di forza, dignità e determinazione" “Esprimo le più sentite congratulazioni a Mauro Glorioso, insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferita al Palazzo del Quirinale”. Sono le parole del sindaco Roberto Lagalla. La vicenda è quella... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il palermitano colpito da una bici ai Murazzi di Torino è Cavaliere della Repubblica: onorificenza a Mauro GloriosoIl Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha insignito il 26enne rimasto tetraplegico "per non essersi arreso alle avversità della vita".

Cardinale Pizzaballa nominato ‘Cavaliere di Gran Croce’“In occasione del Santo Natale, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha inviato un messaggio al cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di...

Tutto quello che riguarda Mauro Glorioso.

Temi più discussi: Mauro Glorioso nominato cavaliere: era stato colpito da una bicicletta ai Murazzi di Torino; Colpito da una bici ai Murazzi e rimasto tetraplegico, Mauro Glorioso è stato nominato Cavaliere della Repubblica (per non essersi arreso); Per non essersi arreso alle avversità della vita: Mauro Glorioso riceve l'onorificenza da Sergio Mattarella; Mauro Glorioso nominato Cavaliere al Merito da Sergio Mattarella.

Colpito da una bici ai Murazzi e rimasto tetraplegico, Mauro Glorioso è stato nominato Cavaliere della Repubblica (per non essersi arreso)Mauro Glorioso nominato Cavaliere della Repubblica al Quirinale dopo l’incidente ai Murazzi di Torino che l’ha lasciato tetraplegico. greenme.it

Mauro Glorioso insignito del titolo di Cavaliere della RepubblicaNeo laureato in Medicina, il giovane palermitano è tetraplegico dal gennaio del 2023 quando fu colpito da una bici elettrica di oltre 20 chili lanciata dai Murazzi di Torino ... rainews.it

@larepubblica Mauro Glorioso, lo studente palermitano colpito da una bici elettrica di oltre 20 chili lanciata dai Murazzi di Torino nel gennaio del 2023, e da allora tetraplegico, ha ricevuto al quirinale l'onorificenza al Merito della Repubblica Italiana, consegna facebook

Complimenti a Mauro Glorioso, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana! Mauro, che con il suo coraggio e la sua determinazione ci insegna cosa significa non arrendersi mai, ha ricevuto l’onorificenza dal Presidente Mattarella. Torino è orgogli x.com