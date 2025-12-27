Finanziamenti Hamas Meloni | Grazie a chi ha reso possibile questa operazione
L’arresto per finanziamenti illeciti ad Hamas di 9 persone, tra cui il presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia, Mohamed Hannoun, ha creato un terremoto politico nel nostro Paese. Al centro della discussione c’è il ruolo degli attivisti Pro Pal negli ultimi mesi di manifestazioni a favore dei cittadini della Striscia di Gaza e contro l’operato di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
