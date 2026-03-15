Paralimpiadi Meloni bloccata dal maltempo | non parteciperà alla cerimonia di chiusura

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, il presidente del Consiglio non sarà presente alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La manifestazione sta per concludersi e, mentre gli atleti celebrano i risultati, il leader italiano non prenderà parte all'ultimo evento ufficiale. La decisione è stata comunicata in giornata e confermata dagli organizzatori.

Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 si chiudono e il premier Giorgia Meloni non potrà partecipare alla cerimonia di chiusura. Il volo di Stato è costretto a rientrare a Ciampino. Intanto arrivano i ringraziamenti delle istituzioni e il bilancio record dei Giochi Ilmaltempoferma il viaggio del presidente del ConsiglioGiorgia Meloniverso Cortina d’Ampezzo. La premier avrebbe dovuto partecipare allacerimonia di chiusuradelleParalimpiadi di Milano Cortina 2026, ma il peggioramento delle condizioni meteo ha impedito il completamento del viaggio. Il volo di Stato era partito intorno alle 19 da Aeroporto di RomaCiampinocon destinazioneAeroporto militare di Istrana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Paralimpiadi, Meloni bloccata dal maltempo: non parteciperà alla cerimonia di chiusura Articoli correlati Leggi anche: Paralimpiadi, Mattarella e Meloni alla cerimonia di apertura a Verona Milano Cortina 2026: come sarà, chi parteciperà, dove e quando vedere la cerimonia di chiusuraIl tema della cerimonia Il titolo vuole essere un tributo alla bellezza in movimento in tutte le sue forme: vive nello sport, si riflette nell’arte,... Altri aggiornamenti su Paralimpiadi Meloni bloccata dal... Temi più discussi: Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Presenti Mattarella e Meloni; Meloni arriva all'Arena di Verona per cerimonia apertura Giochi Paralimpici Milano Cortina; Paralimpiadi invernali 2026 Milano Cortina, cerimonia d'apertura all'Arena di Verona. FOTO; Paralimpiadi, l'arrivo di Giorgia Meloni e il saluto con Sergio Mattarella. Meloni partita da Roma per Cortina ma rientra per condizioni meteo avverseCondizioni meteo avverse: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attesa a Cortina, non potrà così partecipare alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi. Il volo della premier era partito att ... ansa.it Paralimpiadi, guida alla cerimonia di chiusura a Cortina: lo show, la musica, la presenza di Giorgia MeloniStasera si spegneranno i bracieri Paralimpici a Milano e a Cortina, la bandiera paralimpica verrà ammainata e ci sarà il passaggio di testimone con la Francia, prossimo Paese ospitante dei Giochi con ... corriere.it La cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026: Meloni partita per Cortina, rientra per meteo avverso x.com VIDEO / Luca Zaia sulle Paralimpiadi e la chiusura dei Giochi Invernali: "L'organizzazione è stata eccezzionale, chiudiamo questi Giochi con una grande vincitrice: la città di Cortina. Le polemiche non sono riuscite a fare da contorno a questo grande evento ch facebook