Paralimpiadi Mattarella e Meloni alla cerimonia di apertura a Verona

Roma, 6 mar. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata all’Arena di Verona per partecipare alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Alla cerimonia partecipano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che la premier ha salutato al suo arrivo, e i presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Mattarella è stato accolto dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, dal Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, e dal Presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, Andrew Parsons. La cerimonia, aperta dall’esecuzione dell’Inno Nazionale, cantato da Mimì Caruso, e dall’alzabandiera da parte dei Corazzieri in Gran gala, è proseguita con la sfilata degli atleti partecipanti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Bebe Vio entra con la torcia Olimpica all'interno dell'Arena di Verona e illumina la Cerimonia d'Apertura di queste Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Ma quanto è bella Bebe e che sorriso! #MilanoCortina2026 #Paralimpiadi #Paralympics - facebook.com facebook

MILANO CORTINA I Al via a Verona la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, applausi per Mattarella. All'Arena lo spettacolo 'Life in Motion' #ANSA x.com