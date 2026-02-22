Milano Cortina 2026 | come sarà chi parteciperà dove e quando vedere la cerimonia di chiusura

Milano Cortina 2026 vedrà la cerimonia di chiusura, nel corso della quale si spegnerà il fuoco olimpico e si consegneranno simbolicamente le bandiere. La manifestazione si terrà allo stadio di Cortina, coinvolgendo atleti, staff e pubblico presente. Durante l’evento, si celebreranno i momenti più significativi delle Olimpiadi e si prepareranno per le prossime edizioni. La cerimonia inizierà alle 19 e sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme.

Il tema della cerimonia Il titolo vuole essere un tributo alla bellezza in movimento in tutte le sue forme: vive nello sport, si riflette nell’arte, si nutre delle relazioni umane e si manifesta nei luoghi che fanno da cornice ai Giochi, celebrandone la forte connessione tra montagna e pianura, tra natura e città. Va in scena un racconto tra sogno e realtà, che intreccia tradizione e innovazione. Fusione di lirica, musica, danza, cinema, design e tecnologia, lo spettacolo si ispira alla ricchezza culturale e artistica dell’Italia, espressione del suo potente equilibrio tra classicismo e contemporaneità, e alla capacità creativa degli italiani di trasformare l’estetica in emozione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Cerimonia di chiusura Olimpiadi 2026, quando e dove vederla in tv: programma e ospiti a Milano CortinaLa cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina si svolgerà domenica 22 febbraio alle 20:00 nella Verona Olympic Arena, un anfiteatro storico di Verona riconosciuto dall’UNESCO.

Dove vedere la Cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026: lo sport in tv del 22 febbraioLa cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026 si svolge all’Arena di Verona, dopo aver attirato l’attenzione di migliaia di spettatori.

Ci prendono in giro per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, cosa sta succedendo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano Cortina 2026: come sarà la Cerimonia di Chiusura?; Su Milano Cortina 2026 incombe il tragico precedente di Torino 2006; Milano Cortina 2026, come funzionano i droni alle Olimpiadi Invernali. Il racconto; Tina e Milo, le mascotte introvabili di Milano Cortina 2026: come riuscire ad averle?.

Olimpiadi Invernali 2026, cerimonia di chiusura Milano-Cortina: il programma, gli ospiti, quando e dove vederla in tvTutto pronto per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: dove seguirla in tv e ospiti. superguidatv.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutti i quarti e quinti posti dell’ItaliaL'Italia ha conquistato ben 30 medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma tanti altri azzurri hanno sfiorato il podio olimpico: tra ... oasport.it

Il Gala di pattinaggio artistico di fine Olimpiadi a Milano Cortina è stato un vero spettacolo di eleganza. Senza punteggi né classifiche, le stelle del ghiaccio hanno brillato con performance mozzafiato. Da Alysa Liu, oro con il suo costume blu a effetto "bambola" - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | L'ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza del Cio, è stata conferita al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. #ANSA x.com