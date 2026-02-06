I pattinatori Sara Conti e Niccolò Macii | Ci siamo lasciati | non smettere di lavorare insieme è stata dura ci salva lo psicologo

Questa mattina, i pattinatori Sara Conti e Niccolò Macii hanno annunciato di aver messo fine alla loro storia d’amore. Nonostante la rottura, continuano a lavorare insieme, anche se ammettono che non è stato facile. “Ci salva lo psicologo”, hanno detto, spiegando che le tensioni sono diminuite e i litigi sono meno frequenti. Oggi i due debuttano ai Giochi, pronti a scendere in pista come coppia professionale, anche se la loro relazione sentimentale è finita.

Ricordate Sandra Mondaini e Raimondo Vianello? Scaramucce e sguardi complici, ironia tagliente e sorrisi affettuosi. «Siamo stati fidanzati 4 anni, ci conosciamo bene – pregi e difetti, punti di forza e debolezze –, sappiamo quando l’altro ha bisogno di ridere e quando invece gli serve sostegno. Questa è la nostra forza». Così si presentano Sara Conti e Niccolò Macii, la coppia del pattinaggio di figura che oggi scende sulla pista ghiacciata della Milano Ice Skating Arena al Forum di Assago, prima dell’avvio ufficiale dell’Olimpiade. «Meglio», sorride il 30enne milanese. «Questi Giochi vogliamo goderceli minuto per minuto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Sara Conti e Niccolò Macii non prenderanno parte ai Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026, in programma a Sheffield dal 14 gennaio.

