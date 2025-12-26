Ho cominciato una nuova relazione con Serena quando ci siamo conosciuti ci siamo dimenticati di presentarci | parla Manuel Bortuzzo
Ci sono incontri che non si cercano e arrivano nel momento giusto. Manuel Bortuzzo lo racconta così, con parole misurate e concrete, nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui parla non solo di sport e rinascita personale, ma soprattutto di amore, oggi vissuto con una consapevolezza diversa rispetto al passato. “Ci sono momenti che nascono in maniera casuale, ma allo stesso tempo sembra siano già scritti nel destino”, dice. È una frase che vale tanto per lo sport quanto per la vita sentimentale. In quella dimensione del “ non programmato” Bortuzzo colloca anche la relazione che sta vivendo ora, descritta senza enfasi ma con chiarezza: “Sto davvero bene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
