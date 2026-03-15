Nell'ultima giornata delle Paralimpiadi, Bertagnolli conquista la sua sedicesima medaglia per l’Italia, un oro nello slalom ipovedenti. L’atleta ha portato a termine la gara con successo, aggiungendo un nuovo riconoscimento al suo bottino. La vittoria si aggiunge alle altre medaglie ottenute durante l’intera manifestazione e rappresenta il risultato finale delle competizioni di questa edizione.

LeParalimpiadi Milano Cortinacontinuano ad entusiasmare giorno dopo giorno l’Italia. Sebbene stasera ci sarà la cerimonia di chiusura, gli azzurri continuano a collezionare medaglie, dimostrando un grande successo ma soprattutto tanta bravura e preparazione. Bertagnolliè ilre di queste Paralimpiadie anche oggi ne ha vinta un’altra, la più preziosa, la medaglia d’oro. L’atleta con la guida Andrea Ravelli, ha vinto la medaglia d’oro nello slalom ipovedenti alle Paralimpiadi di Milano-Cortina. A seguire il polacco Golas, argento a +0.27 e il canadese Ericsson ha vinto il bronzo a +1.97. Questa è la 16esima medaglia per l’Italia, di cui cinque sono state tutte conquistate da Bertagnolli: torna a casa con 2 ori, 2 argenti e un bronzo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Paralimpiadi, Bertagnolli da oro: 16esima medaglia per l’Italia

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