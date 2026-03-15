Paralimpiadi Bertagnolli oro in slalom! Sesto titolo e 13esima medaglia

Giacomo Bertagnolli ha conquistato l'oro nello slalom alle Paralimpiadi, portando a casa il suo sesto titolo e la tredicesima medaglia complessiva. La sua performance si è distinta per precisione e velocità, confermando il suo ruolo tra i protagonisti della manifestazione. La gara si è svolta senza intoppi, e Bertagnolli ha dimostrato di essere uno degli atleti più in forma in questa edizione.

Giacomo Bertagnolli ha scritto ancora una volta la storia con una prova impressionante alle Paralimpiadi: oro nello slalom a Milano Cortina Quando si tratta di vincere, Giacomo Bertagnolli non si tira mai indietro e anche oggi ha sfoderato una prova straordinaria e storica alle Paralimpiadi di Milano Cortina conquistando l’oro nello slalom. Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, è arrivato secondo nella prima manche, ma poi ha fatto segnare il miglior crono parziale nella seconda run imponendosi con il complessivo da urlo di 1’29"29. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati MITOLOGICO! Giacomo Bertagnolli vince l’oro in slalom e conquista il sesto titolo alle Paralimpiadi!Sesto oro e tredicesima medaglia complessiva alle Paralimpiadi Invernali per Giacomo Bertagnolli, che a Milano Cortina 2026 conquista il titolo anche... Paralimpiadi, straordinario Giacomo Bertagnolli: vince l’oro nello slalomGiacomo Bertagnolli, insieme alla guida Andrea Ravelli, ha centrato un’altra impresa sulle nevi di Cortina d’Ampezzo, conquistando la medaglia d’oro... Contenuti e approfondimenti su Paralimpiadi Bertagnolli oro in slalom... Temi più discussi: Paralimpiadi Milano Cortina, Bertagnolli oro in combinata. Altro argento per Mazzel; Giacomo Bertagnolli: oro a Cortina, medaglia numero 11; Paralimpiadi 2026, Bertagnolli è d'oro: trionfo azzurro in combinata; Giacomo Bertagnolli vince la medaglia d'oro nella combinata ipovedenti alle paralimpiadi: Mai provata una cosa così. Giacomo Bertagnolli è d'oro nello slalom speciale con la guida Andrea RavelliIl campione di Cavalese ha trionfato nella categoria ipovedenti. Per lui cinque medaglie (due d'oro) in cinque gare ... rainews.it Paralimpiadi, un altro oro per Giacomo Bertagnolli e Andrea RavelliCinque medaglie in cinque gare. L’avevano promesso Jack e Ryan - al secolo Giacomo Bertagnolli e la sua guida, Andrea Ravelli - e hanno mantenuto l’impegno. Chiudendo la Paralimpiade di Milano Cortina ... ilsole24ore.com Paralimpiadi, Giacomo Bertagnolli vince la medaglia d'oro nello slalom, categoria vision impaired x.com PARALIMPIADI, CHE IMPRESA! / Giacomo Bertagnolli nella storia. L’azzurro, guidato da Andrea Ravelli, ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom speciale maschile ipovedenti AS3 al cospetto delle Tofane a Cortina. La Paralimpiade di Bertagnolli si chiu facebook