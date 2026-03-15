Papa Leone a Ponte Mammolo | ‘La parrocchia sia famiglia aperta a tutti’

Papa Leone ha visitato la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo durante il suo percorso quaresimale a Roma. Durante l'incontro, ha invitato la comunità a considerare la parrocchia come una famiglia aperta a tutti. La visita si è svolta nel rispetto del programma stabilito e ha coinvolto i fedeli presenti. La conclusione dell’itinerario si è tenuta in questa chiesa della zona.

Un saluto che arriva anche a chi non è riuscito a entrare in chiesa.Papa Leone XIV, in visita alla parrocchia delSacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, quinta e ultima tappa del primo itinerario quaresimale tra le comunità della diocesi di Roma, ha voluto rivolgersi direttamente alle tante persone affacciate dalle finestre e dai tetti delle case attorno al cortile. Il Pontefice ha spiegato che lo spazio all’interno della chiesa non permetteva a tutti di entrare e per questo ha voluto salutare chi seguiva l’incontro dall’esterno. “Voglio mandare unsaluto specialealle tante persone dai balconi e dai tetti delle case“, ha detto a braccio, ricordando che tutti sono invitati echiamati a far parte di quella grande famiglia che non conosce limiti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone a Ponte Mammolo: ‘La parrocchia sia famiglia aperta a tutti’ Articoli correlati Roma: domani visita di Papa Leone XIV a parrocchia del Sacro cuore di Gesu’ a Ponte MammoloLa parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, situata in via Casal de Pazzi, 88, si prepara a ricevere la visita di Papa Leone XIV domenica... Due agrigentini con il Papa per la visita alla parrocchia di Ponte Mammolo: concelebrano Baldo Reina e Giuseppe ArgentoCi saranno due presenze importanti, legate alla provincia di Agrigento, tra i rappresentanti della Chiesa che prenderanno parte alla visita di Papa... Tutto quello che riguarda Papa Leone Temi più discussi: Papa Leone a Ponte Mammolo, strade chiuse per la visita del pontefice: tutte le informazioni; Papa Leone: Messa nella Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo; Il Papa a Ponte Mammolo, comunità prossima ai fratelli detenuti di Rebibbia; Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, presenza vicina alle persone. Roma, il Papa arriva alla parrocchia di Ponte Mammolo: il saluto ai fedeliPapa Leone XIV è arrivato alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo. Il Pontefice è stato accolto dall'entusiasmo dei fedeli presenti nel cortile ... lapresse.it Papa Leone XIV arriva alla parrocchia di Ponte Mammolo: il saluto ai fedeli(LaPresse) Papa Leone XIV è arrivato alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo. Il Pontefice è stato accolto dall' entusiasmo dei fedeli presenti nel cortile dell'oratorio. Il Papa arrivando ... video.corriere.it LIVE | Papa Leone XIV: "Guerra è un'assurdita in cui Dio non può essere arruolato" La diretta del conflitto in Medio Oriente QUI https://qds.it/guerra-iran-usa-israele-ultime-notizie-news-diretta-15-marzo-2026/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews facebook Papa Leone XIV: "La giustizia sia sempre illuminata dalla verità e accompagnata dalla misericordia" x.com