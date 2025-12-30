Spaventoso schianto sulla Provinciale auto vola nel fossato | due feriti

Martedì sera, sulla strada provinciale 26 tra Muscoline e Gavardo, si è verificato uno schianto che ha coinvolto un veicolo, finito nel fossato. L’incidente ha causato il ferimento di due persone, che sono state soccorse sul posto. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area.

È stato un impatto violento quello avvenuto martedì sera al confine tra i comuni di Muscoline e Gavardo, lungo la strada provinciale 26. Erano circa le 18.30 quando, nel tratto compreso tra gli incroci di via Aldo Moro e località Rampenigo, due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di.

