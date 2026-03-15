Paolo Ruffini è Il Babysitter

“Il Babysitter” è uno spettacolo teatrale diretto da Claudia Campolongo, basato sull’omonimo podcast ideato e condotto da Paolo Ruffini. Lo spettacolo porta in scena i temi e le storie del podcast, adattandoli al palcoscenico in modo originale. La produzione coinvolge attori e tecnici che lavorano alla messa in scena di questa versione teatrale, presentata in diverse città italiane.

“Il Babysitter” è uno spettacolo teatrale unico, diretto da Claudia Campolongo e nato dall’omonimo podcast di successo ideato e condotto da Paolo Ruffini. Sul palco, tre straordinari bambini – Isabel, Leonardo e Nicholas – accompagnano il pubblico in un viaggio ironico, poetico e imprevedibile nel mondo dell’infanzia. Accanto alla regia, Claudia Campolongo firma anche le musiche dal vivo, con il suo pianoforte che accompagna ogni scena, ogni parola, ogni emozione. Il suo tocco musicale è la colonna sonora discreta ma presente di uno spettacolo che invita a guardare il mondo con gli occhi dei bambini. Sul palco si ride, si canta e si sogna. Ogni replica è diversa, perché ogni sera il pubblico viene coinvolto: chi porta una letterina per Babbo Natale, chi sale sul palco per raccontare – con pudore e tenerezza – come nascono i bambini. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Paolo Ruffini in Il BABYSITTER

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