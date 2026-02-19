Paolo Ruffini al Teatro Nuovo | Il Babysitter 2

Il 8 marzo 2026, il Teatro Nuovo di Verona ospiterà Paolo Ruffini con il suo spettacolo “Il Babysitter 2”. L’attore e regista tornerà in scena con due repliche nello stesso giorno, attirando il pubblico appassionato di teatro. Ruffini ha scelto questa data per sorprendere gli spettatori con una produzione fresca e coinvolgente, che ha già riscosso successo in altre città. La serata promette di essere un’occasione unica per vedere dal vivo il suo modo di interpretare la commedia. I biglietti sono già disponibili online.

Il prossimo 8 marzo 2026 il sipario del Teatro Nuovo di Verona si alzerà su "Il Babysitter 2", lo spettacolo teatrale di Paolo Ruffini che torna in città con una doppia replica nella stessa giornata. Dopo il tutto esaurito registrato per la rappresentazione pomeridiana delle 17, l'attore e comico salirà nuovamente sul palco alle 21, confermando l'interesse del pubblico per un progetto che unisce comicità, musica e improvvisazione. "Il Babysitter 2" si presenta come un'esperienza teatrale in cui i bambini non sono semplici comparse, ma protagonisti attivi. Accanto a Ruffini, infatti, si alternano sul palco tre giovani interpreti – Isabel, Leonardo e Nicholas – che con spontaneità e freschezza contribuiscono a costruire uno spettacolo che cambia ogni sera.