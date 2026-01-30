Paolo Ruffini sbarca all’Arena di Verona con il suo Din Don Down

Paolo Ruffini arriva all’Arena di Verona con il suo spettacolo “Din Don Down”. La data è fissata per il 2 maggio 2026, e l’Arena apre la stagione extra lirica proprio con questa produzione. Lo spettacolo, che vede la partecipazione della Compagnia Mayor Von Frinzius di attori con disabilità, ha già battuto record e attira l’attenzione di molti. La serata vedrà anche Claudia Campolongo al pianoforte e sarà diretta da Lamberto Giannini.

Roma, 30 gen. (askanews) – "Din Don Down – Alla ricerca di (D)io", lo spettacolo dei record di Paolo Ruffini con la Compagnia Mayor Von Frinzius di attori con disabilità, con Claudia Campolongo al pianoforte, diretto da Lamberto Giannini e prodotto da VERA Produzione, sbarca sabato 2 maggio 2026 all'Arena di Verona, che apre proprio con Din don down la sua stagione extra lirica. Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor von Frinzius arrivano nel tempio italiano e internazionale della musica e degli eventi, pronti ad emozionare un pubblico di 10.000 spettatori, dopo aver raccolto il tutto esaurito ovunque con numerose repliche nei teatri più importanti d'Italia.

