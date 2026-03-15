Giuseppe Pancaro, ex calciatore e attuale commentatore, ha commentato la sfida tra Lazio e Milan, sottolineando che si tratta di una partita aperta. Ha affermato che i rossoneri devono vincere per mantenere le posizioni di classifica. Pancaro ha inoltre detto che la partita sarà decisiva per entrambe le squadre e che ci si aspetta un match combattuto fino all’ultimo minuto.

Giuseppe Pancaro, grande doppio ex di Milan e Lazio, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Gazzetta.it, parlando del match di stasera tra i biancocelesti e i rossoneri. Pancaro si è voluto soffermare su entrambe le squadre, parlando dei rispettivi cammini, per poi spostarsi sui singoli come, ad esempio, Modric e Leao. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: Su Lazio-Milan: «Sarà una partita aperta, quindi potenzialmente bella, tra due formazioni che cercheranno entrambe di vincere. Il Milan ha l’obbligo di inseguire la vittoria dopo il pareggio di ieri dell’Inter per accorciare ulteriormente le distanze dalla capolista. La Lazio ha poco da chiedere a questo campionato, proprio per questo non deve fare calcoli e inseguire la vittoria di prestigio». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pancaro: “Lazio-Milan partita aperta. I rossoneri hanno l’obbligo di vincere”

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